Презентация ремейка Prince of Persia состоится в сентябре

Один из корреспондентов Bloomberg Джейсон Шрайер в подкасте Triple Click сообщил, что ремейк Prince of Persia находится в разработке, а его анонс состоится на презентации Ubisoft Forward, которая пройдет 10 сентября в 22:00 по МСК.

На мероприятии будет продемонстрирован первый трейлер игры, а вот дата выхода остаётся под вопросом. Скорее всего это произойдёт в 2021 году.

Prince of Persia 1989

Появление Prince of Persia состоялось в 1989 году в виде 2D-игры. Игроку нужно было решать головоломки и устранять противников на своём пути. Последняя часть выходила в 10 лет назад.

Ранее в сети были обнаружены намёки на ремейк Prince of Persia. По данным интернет-магазина, игра выйдет в ноябре.