В России заблокировали платформу Medium

В России заблокирован доступ к платформе социальной журналистики Medium. Согласно отчету универсального сервиса проверки ограничения доступа к веб-страницам, medium.com подвергся блокировке. Однако, пока Роскомнадзором не было предоставлено никаких объяснений относительно причин такого решения.

Medium является платформой для социальной журналистики, которая была запущена в августе 2012 года Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном, сооснователями Twitter.

В свете последних событий, представители «Интерфакс» обратились в Роскомнадзор с просьбой предоставить комментарий по данному вопросу. Однако, на момент подготовки новостного сообщения комментарий официальных представителей ведомства не поступил.