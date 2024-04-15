В России вырос спрос на телевизоры с большими диагоналями

В первом квартале 2024 года на российском рынке было реализовано около 1 972 тысяч телевизоров, согласно предварительным данным группы М.Видео-Эльдорадо. В денежном эквиваленте рынок вырос на 16,4%.

Продажи телевизоров с большими экранами значительно увеличились: на 21% в категории с диагональю 55 дюймов и на 51% в сегменте с диагональю 65 дюймов. Продажи сверхбольших телевизоров с диагональю 76 дюймов и более выросли на 118%.

При этом продажи телевизоров с маленькими и средними экранами размером 24–50 дюймов показали небольшой рост на 5% в денежном выражении.