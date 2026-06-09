Roblox могут разблокировать в России после гарантий по защите детей
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Roblox могут разблокировать в России после гарантий по защите детей

Власти попросили поддержать разблокировку Roblox в России.
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Редакция The GEEK сегодня в 17:38
Roblox могут разблокировать в России после гарантий по защите детей

Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку игровой платформы Roblox в России. Поводом стали гарантии «ответственного поведения на российском рынке», которые ведомства получили от самой компании.

В начале июня 2026 года Минцифры согласовало с Roblox «необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей». По данным ведомства, компания признала, что прежние технологии защиты детей оказались неэффективными: на платформе распространялась пропаганда суицидального поведения и употребления наркотиков, а также материалы, вовлекающие несовершеннолетних в противоправные действия.

После консультаций российские власти получили от Roblox гарантии, что сервис усилит защиту детей от вредной информации и «нежелательного поведения других пользователей».

В частности, в июне 2026 года компания запускает «детские» аккаунты: Roblox Kids для пользователей от 5 до 9 лет и Roblox Select для тех, кому от 9 до 15 лет. В них предусмотрены ограничения на переписку и доступ к части игр.

Напомним, доступ к Roblox в России ограничили ранее именно из-за претензий к безопасности несовершеннолетних на платформе.

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