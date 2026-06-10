Roblox разблокировали в России

Минцифры сообщило о снятии ограничений с игровой платформы Roblox в России. По словам ведомства, компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

В настройках аккаунтов появились возрастные группы: «детские» аккаунты с ограничениями на переписку и доступ к части игр Roblox анонсировала ещё в апреле 2026 года.

Разблокировка стала логичным финалом недавних переговоров. 9 июня Минцифры заявляло, что Roblox согласовала с властями «необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей» и дала «гарантии ответственного поведения на российском рынке». Тогда же ведомство вместе с Роскомнадзором попросили правоохранительные органы поддержать снятие блокировки.

Напомним, проблемы с доступом к Roblox в России начались в декабре 2025 года, после чего блокировку подтвердил Роскомнадзор: регулятор нашёл на платформе запрещённый и «неподобающий» для детей контент. Сама компания затем заявляла, что наладила взаимодействие с ведомством и готова выполнить его требования для возобновления работы.