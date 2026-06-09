Госдума приняла закон о штрафах для сайтов без российских способов авторизации
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Госдума приняла закон о штрафах для сайтов без российских способов авторизации

С российских сайтов пропадет авторизация через Google и Apple ID.
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Редакция The GEEK сегодня в 17:33
Госдума приняла закон о штрафах для сайтов без российских способов авторизации

Госдума приняла законопроект, вводящий штрафы для владельцев сайтов и онлайн-сервисов за отсутствие отечественных способов авторизации для российских пользователей. Документ приняли сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Теперь его должны одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Законопроект внесли в Госдуму ещё в ноябре 2025 года. Он устанавливает ответственность за нарушение правил использования рекомендательных технологий и способов авторизации россиян.

По сути это «спутник» к принятым в 2023 году законам о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы и о регулировании рекомендательных алгоритмов. Речь идёт прежде всего о кнопках входа через Google и Apple ID.

Штрафы грозят тем владельцам ресурсов, у которых нет возможности авторизовать российских пользователей хотя бы одним из разрешённых способов. Среди них — российский номер телефона, «Госуслуги», Единая система идентификации и аутентификации, Единая биометрическая система, а также «иная система», принадлежащая гражданину или юрлицу РФ. Под последнее подходит, например, VK ID. При этом требований к электронной почте нет: если она используется как логин, входить по ней по-прежнему можно.

Размеры штрафов зависят от категории нарушителя. Для физлиц это от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

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