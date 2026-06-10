Рободоставка Яндекса заработает в Воронеже и Тюмени до конца лета
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Рободоставка Яндекса заработает в Воронеже и Тюмени до конца лета

Роверы выходят на улицы России.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:58
Рободоставка Яндекса заработает в Воронеже и Тюмени до конца лета

Яндекс расширяет географию рободоставки: до конца лета 2026 года сервис заработает в Воронеже и Тюмени. После запуска роботы будут привозить заказы жителям уже шести миллионников, а до конца года компания планирует выйти и в другие города.

С января Яндекс кратно увеличил охват сервиса, подключив в регионах суммарно более 100 дарксторов Яндекс Лавки и зон работы Яндекс Еды. До конца лета компания рассчитывает утроить общее число подключённых к рободоставке зон — как за счёт новых городов, так и за счёт расширения в уже запущенных.

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Ровер-картограф в Воронеже / Фото с телеграм-канала Технотрезвость

Сейчас в Воронеже и Тюмени уже работают роботы-картографы. Внешне они похожи на доставщиков, но решают другую задачу: составляют сверхподробную трёхмерную карту улиц. Она нужна, чтобы роботы-доставщики затем уверенно ориентировались в городе в любую погоду и время суток. Заказать рободоставку можно будет через приложения Яндекс Лавки и Яндекс Еды.

Во всех новых городах будут работать роботы-доставщики четвёртого поколения — их Яндекс впервые выпускает серийно. По итогам первого квартала 2026 года их число достигло 500, а до конца 2027 года компания намерена выпустить 20 000 устройств. Серийное производство позволяет быстрее подключать новые города и снижать себестоимость доставки.

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