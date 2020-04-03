В России стартовали продажи планшета HUAWEI MatePad Pro

HUAWEI начала принимать предзаказы на флагманский планшет HUAWEI MatePad Pro в России. Устройство получила целый ряд обновлений в области дизайна, технологий и производительности.

Экран планшета обладает диагональю 10,8 дюйма и соотношением сторон 16:10. Сердцем устройства выступает процессор Kirin 990, разработанного для обеспечения высокой производительности и энергоэффективности. Планшет оснащен двухканальной оперативной памятью объёмом 6 ГБ.

Цены и доступность

Huawei MatePad Pro будет представлен в России в полночном сером цвете. Предзаказ на новое устройство начнётся 8 апреля 2020 года. При оформлении предзаказа на планшет покупатели получат в подарок: стилус HUAWEI M-Pencil и магнитную клавиатуру HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.

Рекомендованная розничная цена будет зависеть от характеристик продукта:

Устройство Характеристики Цена Huawei MatePad Pro 6 ГБ + 128 ГБ, Wi-Fi 44990 рублей Huawei MatePad Pro 6 ГБ + 128 ГБ, LTE 49990 рублей

Старт продаж назначен на 17 апреля.