В России стартовали продажи смартфонов Galaxy S21

В России начались продажи новой серии флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21. Новинки получили мощную производительность и новые функции, которых нет у предшественников.

Стоимость:

Galaxy S21 Ultra 128/256/512 ГБ – 109 990 / 114 990 / 127 990 рублей;

Galaxy S21+ 128/256 ГБ – 89 990 / 94 990 рублей;

Galaxy S21 – 128/256 ГБ – 74 990 / 79 990 рублей.

Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra можно приобрести в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung, а также у партнеров компании.