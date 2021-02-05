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Новости

В России стартовали продажи смартфонов Galaxy S21

В России начались продажи новой серии флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21. Новинки получили мощную производительность и новые функции, которых нет у предшественников.

Стоимость:

  • Galaxy S21 Ultra 128/256/512 ГБ – 109 990 / 114 990 / 127 990 рублей;
  • Galaxy S21+ 128/256 ГБ – 89 990 / 94 990 рублей;
  • Galaxy S21 – 128/256 ГБ – 74 990 / 79 990 рублей.

Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra можно приобрести в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung, а также у партнеров компании.

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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