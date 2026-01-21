В России создадут реестры курьеров и служб доставки

Дептранс Москвы разрабатывает законопроект «Об организации курьерской деятельности». Он направлен на регулирование деятельности курьеров и служб доставки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли.

Проект закона предусматривает создание федеральный реестр курьерских компаний и региональные реестры курьеров, легализующие их деятельность. В них будут храниться паспортные данные, фото, информация о транспорте и оборудовании. Включение в реестр курьеров будет бесплатным.

Помимо этого, документ накладывает на курьеров ряд обязанностей: проходить медосмотры, соблюдать нормы времени работы и скоростной режим, использовать фирменную экипировку и проходить фотоконтроль перед сменой. Каждому доставщику будет присвоен персональный идентификатор и рейтинг. За нарушение правил предусмотрена блокировка.

Курьерские компании должны регистрироваться в федеральном реестре, допускать к работе только зарегистрированных курьеров, вести журналы заказов, контролировать медосмотры и оснащать сотрудников средствами идентификации с возможностью отслеживания их местоположения в реальном времени.

Платформы для заказов будут обязаны проверять регистрацию курьеров, проводить фотоконтроль, передавать данные в реестры, страховать, блокировать нарушителей и обеспечивать работу ИТ-систем для маршрутизации, платежей и формирования рейтингов.

За несоблюдение требований вводятся штрафы. В случае принятия законопроекта, регулирование введут с 1 сентября 2027 года.