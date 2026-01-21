В России создадут реестры курьеров и служб доставки | The GEEK
close
Новости

В России создадут реестры курьеров и служб доставки

Курьеры получат идентификаторы, должны будут проходить медосмотры и отвечать за неисполенение заказов и нарушение ПДД.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:02

Дептранс Москвы разрабатывает законопроект «Об организации курьерской деятельности». Он направлен на регулирование деятельности курьеров и служб доставки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли.

Проект закона предусматривает создание федеральный реестр курьерских компаний и региональные реестры курьеров, легализующие их деятельность. В них будут храниться паспортные данные, фото, информация о транспорте и оборудовании. Включение в реестр курьеров будет бесплатным.

Помимо этого, документ накладывает на курьеров ряд обязанностей: проходить медосмотры, соблюдать нормы времени работы и скоростной режим, использовать фирменную экипировку и проходить фотоконтроль перед сменой. Каждому доставщику будет присвоен персональный идентификатор и рейтинг. За нарушение правил предусмотрена блокировка.

Курьерские компании должны регистрироваться в федеральном реестре, допускать к работе только зарегистрированных курьеров, вести журналы заказов, контролировать медосмотры и оснащать сотрудников средствами идентификации с возможностью отслеживания их местоположения в реальном времени.

Платформы для заказов будут обязаны проверять регистрацию курьеров, проводить фотоконтроль, передавать данные в реестры, страховать, блокировать нарушителей и обеспечивать работу ИТ-систем для маршрутизации, платежей и формирования рейтингов.

За несоблюдение требований вводятся штрафы. В случае принятия законопроекта, регулирование введут с 1 сентября 2027 года.

id·218060·20260121_1705
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
Стало известно, когда 5G появится в России
Хочу выбросить iPhone и перейти на Android. Почему пользоваться айфоном в России стало мучением
WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году
Asus прекратила обслуживание устройств с международной гарантией в России
В России подорожают товары с зарубежных маркетплейсов
«Дом.ру» второй раз за год поднимает цены на домашний интернет на 20%
Россиянам начали блокировать карты за переводы самому себе
«Вкусно — и точка» анонсировала новую коллекцию Ам Нямов и Ам Няши
Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры