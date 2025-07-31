Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Президент России Владимир Путин подписал новый закон с поправками, который вводит штрафы за намеренный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь, если гражданин будет целенаправленно искать материалы, признанные в России экстремистскими, ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 сентября.

Кроме того, закон предусматривает штрафы за рекламу сервисов, которые позволяют обходить блокировки:

Для граждан — 50 до 80 тысяч рублей;

Для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей;

Для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

За передачу номера телефона или данных для входа на сайт (логинов и паролей) третьим лицам также вводятся штрафы:

Для граждан — 30 до 50 тысяч рублей;

Для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей;

Для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Важно отметить, что передача номера телефона для личных целей (например, чтобы дать его другу) не будет считаться нарушением.

Также законом предусмотрены штрафы для владельцев VPN-сервисов, которые не выполняют предписания Роскомнадзора:

Для граждан — 50 до 80 тысяч рублей;

Для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей;

Для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф может достигать 1 миллиона рублей.

Кроме того, использование VPN-сервисов теперь будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении других преступлений. Это означает, что если человек совершит преступление, используя VPN, это может повлиять на строгость наказания.