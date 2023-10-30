В России состоялся релиз смартфона vivo T2 с корпусом «хамелеон» и камерой с OIS

На российском рынке представлен новый среднебюджетный смартфон vivo T2 с корпусом, который под действием солнечных лучей может менять цвет. Новинка уже доступна в официальном интернет-магазине vivo, а также у партнёров компании по сниженной цене 24 999 рублей (вместо 27 999 рублей).

Гаджет получил 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 120 Гц, соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32-мегапикселя с диафрагмой f/2.0. Основной блок камер оснащён тремя сенсорами, из которых: главный на 64 Мп с диафрагмой f/1.79 и поддержкой оптической стабилизации изображения, два других — ширик на 2 Мп (f/2,4) и макро на 2 Мп.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Helio G99, которая работает в паре с 8-гигабайтами оперативной памяти и 256 Гб хранилища. Другие конфигурации ОЗУ/ПЗУ, производитель не предлагает, но в смартфоне реализована поддержка MicroSD-карт объёмом до 1 ТБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4600 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки FlashCharge мощностью 66 Вт, которая за 15 минут может восполнить заряд АКБ с 1% до 41%.

Из прочего, гаджет получил поддержку 4G-сетей (Dual-SIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Галилео, влагозащиту по стандарту IP54, дисплейный сканер отпечатка пальца и порт USB-C. Из коробки девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой Funtouch OS 13. Смартфон предлагается в трёх цветовых исполнениях «Лавандовое сияние», «Морской зелёный» и «Чёрный оникс». Габариты устройства составляют: 162,51 × 75,81 × 7,70 мм, масса — 186 г.