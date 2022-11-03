В России растёт популярность китайских ноутбуков

Группа М.Видео-Эльдорадо, оценила, что за девять месяцев 2022 года российский розничный рынок ноутбуков составил около 2,3 млн штук и порядка 145 млрд рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года.

В третьем квартале текущего года россияне приобрели порядка 700 тыс. ноутбуков. Позитивный эффект на спрос оказал период перед подготовки к новому учебному году, ценовая привлекательность предложений и стабильная ситуация с ассортиментом, на что повиляло усиление позиций китайских брендов и налаживание импортных операций.

Бренды из Поднебесной все активнее конкурируют с многолетними лидерами, консолидировавшими российский рынок. Они становятся все более узнаваемыми и предлагают качественные девайсы с востребованными характеристиками. На основные бренды из Китая в июле-сентябре пришлось более 40% штучных продаж ноутбуков, что выше, чем во втором квартале этого года (около 30%).

Три четверти продаж ноутбуков в России пришлось на модели до 70 тыс. рублей, доля устройств стоимостью свыше 100 тыс. рублей находится на уровне прошлого года – это около 8% от общего объёма. Чаще всего россияне выбирают модели на процессорах Intel Core i5 и Core i3, а также AMD Ryzen 5. Более 70% спроса приходится на модели с диагональю от 15 дюймов.