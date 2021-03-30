В России представлены сверхлегкие игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless

SteelSeries, мировой лидер в области периферийных устройств для игр, киберспорта и консолей, представляет в России новые сверхлегкие игровые мыши: Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. SteelSeries удалось объединить передовые технологии и надежные инженерные решения в сверхлегком форм-факторе для того, чтобы обеспечить высокую скорость реакции в играх и бескомпромиссную производительность.

Aerox 3 Wireless

SteelSeries Aerox 3 Wireless — это беспроводная игровая мышь, вес которой составляет всего 66 граммов. В модели установлен оптический сенсор TrueMove Air с реальным слежением «один к одному», созданный совместно с PixArt специально для беспроводных устройств. Этот сенсор точно передает каждое движение мыши и обладает впечатляющими техническими характеристиками. Разрешение датчика составляет 18 000 CPI, скорость — 400IPS, ускорение — 40G. Благодаря высокой энергоэффективности сенсора производителю удалось снизить вес мыши, установив батарею меньшего размера, которая при этом работает дольше, чем у многих конкурентов.

Корпус Aerox 3 Wireless перфорированный, но при этом мышь защищена от влаги и пыли по стандарту IP54. Технология AquaBarrier оберегает внутренние компоненты от внешних воздействий и гарантирует долговечность устройства. В Aerox 3 Wireless реализована хорошо зарекомендовавшая себя технология Quantum 2.0 Wireless, позволяющая подключать мышь по радиоканалу 2,4 ГГц, а также по Bluetooth 5.0. Это решение обеспечивает до 200 часов автономной работы в режиме Bluetooth и 80+ часов в режиме 2,4 ГГц.

Aerox 3 Wireless заряжается через комплектный USB-C кабель с оплеткой Super Mesh. Всего 15 минут зарядки хватит на 40 часов автономной работы. В процессе зарядки мышь можно использовать по назначению. За плавное скольжение Aerox 3 Wireless отвечают тефлоновые ножки, а трехзонную RGB-подсветку можно настроить в программе SteelSeries Engine.

Новинка доступна в России эксклюзивно в сети магазинов DNS. Рекомендованная розничная цена Aerox 3 Wireless: 9 390 рублей.

Aerox 3

Aerox 3 в основном повторяет функционал Aerox 3 Wireless, включая защиту от влаги и пыли класса IP54, перфорированный дизайн, USB-C кабель с оплеткой Super Mesh, тефлоновые ножки и трехзонную RGB-подсветку.

В Aerox 3 используется сенсор TrueMove Core, разработанный совместно с PixArt, который был впервые представлен в Rival 3. Это оптический сенсор со следующими параметрами: 8 500 CPI, 300 IPS, 35G. Так как Aerox 3 — это проводная мышь, ее вес меньше, чем у беспроводной «сестры» и составляет всего 57 граммов.

Новинка доступна в России эксклюзивно в сети магазинов DNS. Рекомендованная розничная цена Aerox 3: 5 990 рублей