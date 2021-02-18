Подарки на 23 февраля: от LEGO до шуруповёрта

Скоро наступит 23 февраля, День защитника Отечества и по традиции девушки будут поздравлять своих мужчин. Всегда лучше выбрать оригинальный и полезный подарок на 23 февраля, чем подарить носки в банке или того хуже. Ведь совсем скоро наступит 8 марта.

Геймпад

Игровая консоль есть практически у каждого, но для совместной игры часто не хватает второго джойстика. Да, можно играть по интернету, но лучше сразиться с другом в файтинге типа Мортал Комбат и посмотреть, кто лучший игрок. Поэтому новому геймпаду все будут рады на сто процентов. Осталось выбрать для какой консоли.

Dualshock 4 для PlayStation 4

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Dualsense для PlayStation 5

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Геймпад Xbox One X

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LEGO

Удивлены? Но в этом нет ничего странного. Лего собирают и люди, которым давно за 50. Оригинальный конструктор всегда ценится и вызывает неподдельную радость у того, кто его постоянно приобретает. Правда тут стоит учитывать, какие наборы уже есть и какая серия нравится.

Если человек всегда собирал полицейские наборы или супергероев, то лучше такой и дарить.

LEGO City

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LEGO DC Super Heroes

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Настольная игра Fallout

Та самая настольная игра по мотивам знаменитой Fallout. Каждое действие несет за собой последствия, меняя ход истории и репутацию. Одна из самых популярных настолок.

В ходе игры нужно исследовать, заводить компаньонов, получать опыт, драгоценные крышечки и снаряжение, наращивать власть и развивать свои навыки – в общем делать все, чтобы раскрыть тайны.

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Наушники Yamaha

Продукция компании YAMAHA ассоциируется с качественным звуком, ведь недаром продукты торговой марки используются любителями и профессионалами во всём мире.

Сегодня поклонникам легендарного бренда необязательно получать удовольствие от сочного звука в замкнутых условиях или с проводными наушниками – достаточно взять с собой новые беспроводные наушники Yamaha TW-E3A.

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Игровые наушники SteelSeries Arctis 5

Если мужчина часто играет в онлайн-игры, то ему необходим качественный звук и микрофон, которые помогут одерживать победы в виртуальных сражениях. Приобретая что-либо от SteelSeries можно быть в 100% уверенности в правильном и грамотном выборе. Так и с игровой гарнитурой SteelSeries Arctis 5, которую оценит геймер любого уровня.

В ней есть буквально всё: RGB подсветка с 16,8 миллионами цветов, объемный звук, лучший микрофон для игр, который сертифицирован Discord и это только малая часть. Может работать по блютуз и через специальный комплектный шнур. Стильный внешний вид и высококачественные технологии в одном флаконе. Просто подарите и увидите искреннюю улыбку.

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Дрель-шуруповерт BOSCH

Мастерам на все руки посвящается. Шуруповёрт станет отличным помощником по всему дому, если мужчина что-то вечно делает или бегает с обычной отвёрткой (или ремонтирует все скотчем).

Отлично зарекомендовавшая себя дрель-шуруповёрт от BOSCH справится со всеми поставленными задачами, сэкономит уйму сил и самое ценное – время. Дрель работает от аккумулятора, выдаёт отличную мощность и создаёт минимум шума.

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Умные часы Xiaomi Mi Watch Lite

Совсем недавно компания Xiaomi начала продажи своих умных часов Xiaomi Mi Watch Lite в России. Видимо готовились к праздникам или это просто совпадение.

У часов достоинств много: цветной 1,4-дюймовый дисплей, круглосуточное отслеживание пульса и сна, 11 режимов тренировок, защита от воды, поддержка GPS и ГЛОНАСС. NFC, к сожалению, нет.

Доступно три цветовых варианта корпуса — чёрный, синий и бежевый, а также пять вариантов ремешков. Разнообразить вид часов можно с помощью 120 циферблатов.

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