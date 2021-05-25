SteelSeries представила новую серию профессиональной игровой периферии Prime

Датская компания SteelSeries по производству игровых манипуляторов, ковриков, наушников, объявила о запуске новой линейки Prime. В разработке серии Prime принимали участие более 100 кибератлетов со всего мира.

Игровые мыши Prime оборудованы оптико-магнитными переключателями (Prestige OM), которые обеспечивают молниеносный отклик и работают до пяти раз быстрее чем решения, предлагаемые конкурентами. За качество клика в мышах Prime отвечает магнитный сердечник, который обеспечивает четкую, стабильную реакцию на нажатие. Ресурс переключателей составляет 100 миллионов кликов без деградации их скорости и качества с течением времени.

По словам компании, высокая производительность является общей чертой всех игровых мышей Prime. Всего в линейке представлены три модели: Prime, Prime + и Prime Wireless.

Prime — профессиональная игровая мышь весом в 69 грамм. Текстурированное матовое покрытие препятствует скольжению и потере хвата. Сенсор TrueMove Pro обеспечивает производительность киберспортивного уровня, а встроенная память позволяет персонализировать настройки.

Prime + — профессиональная игровая мышь с продвинутыми возможностями кастомизации. Основных характеристики мыши: турнирная форма корпуса, текстурированное матовое покрытие и встроенная память. Вес устройства составляет 71 граммов. Сенсор TrueMove Pro+ с датчиком, определяющим высоту отрыва мыши от рабочей поверхности.

Prime Wireless — профессиональная игровая мышь без проводов. Мышь Prime Wireless сочетает все преимущества мыши Prime и беспроводной интерфейс. Мышь оснащена лучшим в своем классе аккумулятором, который обеспечивает более 100 часов работы и поддерживает быструю зарядку. Вес устройства составляет 80 граммов. Сенсор TrueMove Air гарантирует профессиональную производительность с точным отслеживанием один к одному, а встроенная память позволяет персонализировать настройки устройства.

Arctis Prime — игровая гарнитура. Новинка оснащена шумоизолирующими амбушюрами из экокожи, которые позволяют полностью сфокусироваться на игре. Легкое оголовье гарнитуры усилено сталью. Выдвижной микрофон c шумоподавлением сертифицирован сервисом Discord. Регуляторы громкости и отключения звука расположены на самой гарнитуре. Съемный кабель 3,5 мм поставляется в комплекте.

Устройства поступят в розничную продажу в России и странах СНГ не позже третьего квартала 2021 года.

Стоимость новинок в России

Гарнитура Arctis Prime – 9 990 рублей;

Мышь Prime – 6 990 рублей;

Мышь Prime Wireless – 11 990 рублей;

Мышь Prime+ – 8 990 рублей.

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