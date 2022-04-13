SteelSeries выпустила серию лёгких игровых мышек Aerox

SteelSeries выпустила новые игровые мыши Aerox 5 и Aerox 9. У них «дышащая» конструкция, корпусы с перфорацией и большое количество кнопок. Новинки ориентированы на геймеров.

Aerox 5 доступна в двух вариациях: проводная и беспроводная. Первая весит 66 грам, ее производитель позиционирует как «самую легкую мультижанровую» мышь. У нее 9 программируемых кнопок, оптический сенсор TrueMove Air и настраиваемая подсветка. Покупателям она обойдется в $80.

Aerox 5

Беспроводная Aerox 5 Wireless весит 74 грамма. Обещают, что встроенный аккумулятор обеспечит до 180 часов автономной работы. Есть функция быстрой зарядки и датчик воздуха воздуха TrueMove. Ее стоимость составляет $140.

Aerox 5 Wireless

Aerox 9 Wireless ушла еще дальше — у нее 12 программируемых кнопок и переключатели Golden Micro IP54 следующего поколения, рассчитанные на 80 миллионов нажатий. Ее вес составляет 89 грамм, есть защита IP54. Время автономной работы также до 180 часов + быстрая подзарядка. Стоимость — $150.

Aerox 9 Wireless

На официальном сайте указано, что в Россию пока доставки нет. Предлагают выбрать другую страну или регион.

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