Игровая мышь SteelSeries Rival 5 вышла в России

SteelSeries представил новую игровую мышь Rival 5. Она подходит для ладоней любого размера и для любого типа хвата. Функционал новинки рассчитан на любое количество игр, будь то Fortnite, Hitman 3 или Apex Legends.

На корпусе расположены переключатель и целых девять программируемых кнопок, каждую из которых можно настроить на выполнение определенного действия в игре.

Мышь оснащена десятизонной подсветкой PrismSync с 16,8 миллионами четких цветов. Настройки подсветки можно синхронизировать с другими устройствами SteelSeries и настроить реакции на внутриигровые события.

Вес Rival 5 составляет всего 85 граммов, что на 30 % легче конкурентов в той же категории, например, G502. Кабель Super Mesh с оплеткой из микрофибры хорошо скользит по поверхности, что позволяет делать четкие свайпы и другие быстрые движения в играх.

Способность сенсора TrueMove Air составляет 18 000 CPI, скорость — 400 IPS, а ускорение — 40G. Функционал отслеживания наклона позволяет исключить нежелательные движения во время быстрой и активной игры. Новые переключатели Golden Micro IP54, защищенные от влаги и пыли, рассчитаны на 80 миллионов кликов, что примерно в три раза больше стандартного показателя.

Стоимость Rival 5 в России составляет 6990 рублей.