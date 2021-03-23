В России представлены смартфоны realme C20 и C21 дешевле 10 000 рублей

Бренд realme представил две новые модели смартфонов серии доступных бестселлеров: realme C21, первый в C-серии смартфон с европейским сертификатом высокого уровня надежности TÜV Rheinland, а также realme C20, получивший большой 6,5-дюймовый экран, емкую батарею 5000 мАч и ряд других особенностей идеального гаджета для развлечений.

realme C20

Realme C20 получил большой 6,5-дюймовый экран с разрешением 720p, емкую батарею 5000 мАч с режимом энергосбережения, NFC, дизайн с геометрическим узором и восьмиядерный процессор Helio G35.

Модель оснащена объемом памяти 2+32 ГБ, AI-камерой 8 Мп с поддержкой видеосъемки 1080p FHD, реверсивной зарядкой (что позволяет использовать смартфон в качестве пауэрбэнка) и тремя слотами под 2 nanoSIM и MicroSD до 256 ГБ. Смартфон realme C20, как и другие устройства бренда, отличается высоким качеством. Так, корпус смартфона защищен от брызг.

Кроме того, модель оснащена большим объемом памяти 2+32ГБ, AI-камерой 8 Мп с поддержкой видеосъемки 1080p FHD, реверсивной зарядкой (что позволяет использовать смартфон в качестве пауэрбэнка) и тремя слотами под 2 nanoSIM и MicroSD до 256 ГБ. Смартфон realme C20, как и другие устройства бренда, отличается высоким качеством. Так, корпус смартфона защищен от брызг.

realme C21

Среди ключевых спецификаций устройства: емкий аккумулятор на 5 000 мА·ч, большой объем памяти: 4+64ГБ, тройная AI-камера, 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц, NFC-чип и сканер отпечатков пальцев.

Основная камера realme C21 с разрешением 13+2+2 Мп оснащена автофокусировкой PDAF и функцией четырехкратного увеличения. Одна из трех линз камеры предназначена для макросъемки на расстоянии четырех сантиметров. Камера также поддерживает съемку видео в 1080P.

Фронтальная селфи AI-камера 5 Мп имеет режим AI-бьютификации, HDR, портретный режим и съемку с разнообразными фильтрами.

Новинки поступят в продажу по цене 9 990 р. и 8 990 р. соответственно. Смартфон realme C20 будет эксклюзивно доступен в онлайн- и розничных магазинах «МегаФон».