В России представлены смартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro. Уникальность двух аппаратов заключается в селфи-камере с высоким разрешением.

Модель Reno3 оснащена 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 60 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio P90 с оперативной памятью на 8 Гб. Размер флеш-памяти составляет 128 Гб. Ёмкость аккумулятора составляет 4 025 мАч.

Oppo Reno3

Сзади смартфона расположилась камера с 4 модулями: 13 Мп, 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 44 Мп.

Oppo Reno3 Pro

Продвинутая модель Reno3 Pro имеет увеличенный дисплей до 6,5 дюйма с частотой обновление 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, 12 Гб оперативки и 256 Гб постоянной памяти. Также у модели есть быстрая зарядка мощностью 30 Вт и фронтальная камера на 32 Мп.

Модуль NFC есть в двух смартфонах, но в ПРОшке имеются стереофонические громкоговорители, жидкостное охлаждение и поддержка Dolby Atmos.

Стоимость и дата выхода в продажу пока неизвестна.