В России представлены смартфоны Honor 30

Бренд Honor наконец-то анонсировал в России флагманские смартфоны серии Honor 30. Стоит сразу отметить, что в России появятся Honor 30S, Honor 30 и Honor 30 Pro+, но Honor 30 Pro останется для рынка недоступным.

Характеристики уже давно нам известны, поэтому о них можно почитать подробно в другой новостной заметке. Однако отличия в российской модели Honor 30S всё-таки есть. В китайской версии смартфона есть восьмимегапиксельный «телевик» трёхкратным оптическим зумом, а в российском варианте его заменили на датчик глубины.

Новинки работают на Android 10, но без поддержки сервисов Google. Особое внимание Honor обращает на собственный магазин приложений AppGallery, а также на интеграцию голосового помощника «Алиса».

Цены следующие:

Honor 30S – пока нет цены

Honor 30 8/128 ГБ – 34 990 рублей

Honor 30 8/256 ГБ – 39 990 рублей

Honor 30 Pro+ 8/256 ГБ – 54 990 рублей

Предзаказать новинки можно уже завтра через официальный сайт производителя.