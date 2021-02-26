В России представлен смартфон Samsung Galaxy A32

В России вышла собственная версия среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A32. Новинка получила довольно неплохое железо и цену.

Смартфон оснастили 90-герцовым AMOLED-экраном Full HD+ с диагональю 6,4 дюйма. Есть каплевидный вырез под селфи-камеру на 20 МП. Основная камера имеет модули 64, 8, 5 и 5 МП.









Внутри установлен процессор MediaTek Helio G80, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Есть батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт. Их приятных мелочей отметим порт USB Type-C и NFC-модуль.

Цена составляет 19 990 рублей за версию на 64 ГБ и 21 990 рублей — на 128 ГБ. Доступны чёрный, фиолетовый и голубой цвета корпуса.