В России представили «Москвич 6»

Российский автомобильный завод «Москвич» представил новый седан класса С под названием «Москвич 6». Автомобиль предназначен как для семейного использования, так и для такси. На Евразийском форуме такси в Центре международной торговли на Красной Пресне был представлен выставочный образец автомобиля, окрашенный в желтый цвет, подходящий для таксопарков.

«Москвич 6» оснащается 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, доступны комплектации с трансмиссиями CVT и DCT, которые обеспечивают мощность 136 и 174 лошадиных сил соответственно. Расход топлива составляет около 7 литров на 100 км.

Автомобиль рассчитан на 5 человек, а задний ряд сидений может быть сложен, увеличивая объем багажника. Планируется выпустить три комплектации «Москвича 6» – «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». В базовой комплектации предусмотрен кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и 6 динамиками. «Комфорт» добавляет круговой обзор, а «Престиж» предлагает панорамную крышу с электроприводом.

Покупатели смогут выбирать из пяти расцветок – красной, белой, синей, чёрной и серой. Планируется начать выпуск «Москвича 6» до конца 2023 года. Также автомобиль будет представлен на выставке «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума, которая пройдет с 16 августа по 10 сентября.