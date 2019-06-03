В России появится HONOR 9X в новом цвете
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Новости

В России появится HONOR 9X в новом цвете

Специально ко Дню святого Валентина бренд HONOR сообщил о старте продаж в России смартфона HONOR 9Х в новом цвете «Изумрудно – зеленый». В продаже устройство появится 14 февраля на официальном сайте интернет-магазина.

Стоимость HONOR 9X в новом цвете составляет 16 990 руб. Ранее HONOR 9X был доступен в двух цветах: сапфировый синий и чёрный.

  • H3
  • H21
  • L8 Rgb
  • L10

Смартфон получил безрамочный экран HONOR FullView 6,59 дюйма, процессор Kirin 710F, батарею ёмкостью 4000 мАч, модуль NFC, а также 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти.

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