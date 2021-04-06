В России появились беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4i

Huawei представила в России беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4i, получившие ёмкую батарею, систему активного шумоподавления и компактный дизайн.

HUAWEI FreeBuds 4i фиксируют окружающие шумы с помощью встроенных микрофонов и генерируют встречные звуковые волны, которые нейтрализуют помехи. Алгоритм рассчитан на шумоподавление различных звуков, среди которых шум кондиционера и вентилятора ПК, голоса людей, звуки транспорта, вокзалов, офисов и аэропортов.

HUAWEI FreeBuds 4i имеют режим звукопроницаемости, позволяющий слышать окружающие звуки, оставаясь при этом в наушниках. Для автоматического переключения из режима шумоподавления в режим звукопроницаемости достаточно продолжительного нажатия сенсорной кнопки. Включив данный режим, пользователь может разговаривать с окружающими и слышать объявления по громкой связи.

При выключенной системе активного шумоподавления HUAWEI FreeBuds 4i способны непрерывно проработать до 10 часов в режиме прослушивания музыки и до 6,5 часов в режиме разговора. Вместе с футляром, выполняющим функции зарядного блока и внешней батареи, наушники позволяют прослушивать аудио в течение 22 часов или до 14 часов разговаривать по телефону. При включённой системе шумоподавления наушники работают 7,5 часов в режиме прослушивания и 5,5 часов в режиме разговора.

Беспроводные наушники представлены в трех цветах: керамическом белом, угольном черном и красном. Предзаказ на HUAWEI FreeBuds 4i стартует с 20 апреля 2021 года в официальном интернет-магазине бренда и магазинах-партнерах компании. Рекомендованная розничная цена устройства составит 7 990 рублей.