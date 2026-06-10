Logitech выпустила складную мышь Mobi Fold, которая помещается в карман
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Logitech выпустила складную мышь Mobi Fold, которая помещается в карман

Ее удобно брать с собой и носить в кармане.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:36
Logitech выпустила складную мышь Mobi Fold, которая помещается в карман

Logitech представила Mobi Fold — свою первую складную мышь, которую можно сложить пополам и убрать даже в небольшой карман. В сложенном виде она превращается в плоский прямоугольник размером примерно 56 × 64 мм и весит всего около 70 граммов.

Главная конструктивная особенность — отказ от привычного колёсика. Вместо него Logitech установила сенсорную панель с адаптивной прокруткой: так нечему ломаться при складывании, плюс на ней разместили две настраиваемые кнопки. Мышь автоматически включается при раскладывании и выключается, когда её складывают, что экономит заряд.

С автономностью у новинки всё в порядке. Полного заряда хватает примерно на 30 дней работы, а минуты зарядки достаточно для 22 часов использования. Подключается мышь по Bluetooth сразу к трём устройствам и работает с Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS и Linux.

Logitech выпустила складную мышь Mobi Fold, которая помещается в карман
Logitech выпустила складную мышь Mobi Fold, которая помещается в карман

Есть и необычная деталь: встроенная ИИ-модель помогает отсеивать случайные нажатия в момент складывания. Шарнир рассчитан на 15 лет ежедневного использования, корпус устойчив к пыли и проверен на падения.

Стоит Mobi Fold 80 долларов (около 6000 рублей). Отдельно предлагается версия для бизнеса за 90 долларов с приёмником Logi Bolt и расширенной гарантией.

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