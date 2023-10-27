В России поступил в продажу фитнес-браслет HONOR CHOICE Band по сниженной цене

В России начались продажи фитнес-браслета HONOR CHOICE Band. Новинка уже доступна в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, Билайн, МегаФон и других. Стоимость браслета составляет 3990 рублей, а первые покупатели в период с 27 октября по 6 ноября могут получить скидку в 1000 рублей.

Что касается технических характеристик, гаджет получил 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 280 x 456 точек и частотой обновления 60 Гц, плотностью пикселей 326 PPI, а максимальная яркость достигает до 500 нит.

Браслет поддерживает функцию «Всегда включенный экран» для отображения уведомлений, даты и времени, а в приложении Wear Sync можно настроить внешний вид заставок и выбирать более чем из 100 циферблатов.

Фитнес-браслет обладает классом водонепроницаемости 5 ATM, что позволяет использовать устройство для тренировок в бассейне и плавания в открытой воде. В HONOR CHOICE Band предусмотрено 119 режимов различных тренировок из которых для 11 видов доступен профессиональный анализ с расширенной статистикой, а для 6 видов предлагается автоматическая запись данных при ходьбе, беге, занятиях на гребном или эллиптическом тренажёрах.

Кроме этого, гаджет умеет отслеживать шаги и пройдённое расстояние, сожжённые калории и частоту сердечных сокращений во время прогулок/тренировок. В приложении Wear Sync или прямо на браслете доступен мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня стресса и насыщения крови кислородом. Кроме того, устройство поддерживает функцию мониторинга сна с оценкой качества и продолжительности для выстраивания оптимального режима.

Время автономной работы HONOR CHOICE Band составляет до 12 дней, корпус выполнен из металла, а масса устройства всего 18,5 граммов (без учёта ремешков). Девайс доступен в чёрном, белом и розовом цвете.