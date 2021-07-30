В России начались продажи внешнего аккумулятора MagSafe для iPhone 12

Магнитный внешний аккумулятор MagSafe Battery Pack появился в продаже. Он был специально разработан для всей линейки iPhone 12 и в первую очередь, предназначен для зарядки айфона беспроводным способом.

Пока новинка доступна только в белом цвете, но есть вероятность, что будут выпущены ещё несколько цветовых версий.

Мощность беспроводной зарядки равна 5 Вт. Также можно использовать его для зарядки в виде станции, тогда мощность будет достигать 15 Вт.

Восполнить заряд айфона полностью с помощью носимого аксессуар, не получится. Его ёмкость – всего 1460 мАч, а объём аккумулятора iPhone 12 следующий:

iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч;

iPhone 12 Pro — 2815 мАч;

iPhone 12 — 2815 мАч;

iPhone 12 mini — 2227 мАч.

Стоимость MagSafe Battery Pack в интернет-магазине Apple составляет MagSafe Battery Pack 9 490 рублей.