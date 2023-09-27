В России начали принимать предзаказы на Xiaomi 13T: цены и комплектации

Дистрибьютор diHouse объявил о начале продаж смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro в России. Эти модели были представлены в Европе 26 сентября и теперь доступны для заказа в российских интернет-магазинах, таких как DNS, «МегаФон» и МТС. Розничные продажи полностью стартуют 4 октября, но уже сейчас ритейлеры принимают предварительные заказы.

Цены на смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro в России следующие:

Xiaomi 13T (8+256 ГБ) — 47 990 рублей;

Xiaomi 13T (12+256 ГБ) — 54 990 рублей;

Xiaomi 13T Pro (12+256 ГБ) — 79 990 рублей;

Xiaomi 13T Pro (12+512 ГБ) — 84 990 рублей;

Xiaomi 13T Pro (16 ГБ + 1 ТБ) — 92 990 рублей.

Для сравнения, в Европе минимальная конфигурация Xiaomi 13T стоит 649 евро (~66 100 рублей), а 13T Pro продается по цене 799 евро (~81 400 рублей). Оба смартфона, Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, оснащены 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и кадровой частотой до 144 Гц. Они также оборудованы тройной тыльной камерой (50+50+12 Мп) и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Что касается производительности, младшая модель работает на чипе MediaTek Dimensity 8200-Ultra, в то время как старшая модель оснащена Dimensity 9200+. Следует также отметить разницу в мощности зарядки: 67 Вт и 120 Вт соответственно. Обе модели смартфонов будут получать обновления операционной системы в течение четырех лет.