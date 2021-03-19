В работе Instagram произошел массовый сбой

Сегодня, 19 марта, соцсеть Instagram перестала работать у большинства пользователей. При попытке войти в профиль через приложение выдаётся сообщение о невозможности обновить ленту. При открытии сайта с компьютера, выдаётся ошибка 5xx Server Error.

Согласно сервису downdetector.ru, сбой затронул большинство пользователей по всему миру. Причина сбоя остаётся неизвестной.

Обновление: аналогичная проблема затронула WhatsApp. Пользователи жалуются на бесконечную загрузку или невозможность подключиться.