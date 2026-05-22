АНБ США рассекретило эпизод с погоней 13 истребителей за НЛО

Американские власти раскрыли новую часть документов о наблюдениях неопознанных летающих объектов. Об этом сообщила некоммерческая организация Disclosure Foundation, получившая более 300 страниц материалов от Агентства национальной безопасности США.

В одном из отчётов описывается случай, когда военный радар зафиксировал объект с необычной траекторией движения. После этого на его поиск направили 13 истребителей. Чем закончилась операция, в опубликованных материалах не уточняется.

В документах также приводятся описания других наблюдений. В одном случае очевидец сообщил о звездообразном объекте, который двигался вертикально на большой высоте, вращался и излучал белый свет с голубым оттенком.

Одна из раскрытых страниц документа. Источник: Disclosure Foundation

Ещё один объект описан как летевший на малой высоте с двумя жёлтыми огнями. По словам очевидца, он бесшумно изменил направление движения с севера на запад.

В других отчётах упоминаются объект со светящимся спиральным излучением длиной около 22 метров и сферический или дискообразный объект, который очевидец описал как чрезвычайно яркий.

Часть документов имела гриф «Совершенно секретно UMBRA». Эта категория связана с материалами радиоэлектронной разведки.

Опубликованные материалы не подтверждают внеземное происхождение объектов. Речь идёт о рассекреченных наблюдениях и отчётах, в которых описаны случаи, не получившие публичного объяснения.