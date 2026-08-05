Xiaomi готовит HyperOS 4 на базе Android 17: слиты даты анонса первых бета-сборок

В сети появились предполагаемые сроки запуска бета-тестирования HyperOS 4. Если утечка подтвердится, Xiaomi начнет подготовку к релизу новой оболочки уже 5 августа.

Согласно опубликованному графику, 5 августа компания запустит предварительную кампанию HyperOS 4, а во второй половине дня откроет прием заявок на участие в закрытом бета-тестировании. Уже 6 августа ожидается презентация новой версии системы, а 7 августа первые участники смогут установить тестовую сборку.

Ранее Xiaomi уже подтверждала, что следующая версия HyperOS выйдет летом. По предварительным данным, оболочка будет основана на Android 17 и получит обновленный интерфейс, улучшенную производительность, новые ИИ-функции и более тесную интеграцию устройств экосистемы.

Официально Xiaomi пока не объявила даты запуска бета-программы, поэтому опубликованный график следует рассматривать как утечку.