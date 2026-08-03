Слух: Samsung откажется от 3-кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra
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Слух: Samsung откажется от 3-кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra

Ставку сделают на более мощную основную камеру.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:37
Слух: Samsung откажется от 3-кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra

Samsung готовит серьезные изменения в системе камер Galaxy S27 Ultra. По данным Android Authority со ссылкой на известного инсайдера Ice Universe, компания рассматривает возможность отказаться от 3-кратного телеобъектива, который использовался во всех Ultra-моделях, начиная с Galaxy S20 Ultra.

Если информация подтвердится, Galaxy S27 Ultra получит три основные камеры:

  • 200-Мп основную;
  • сверхширокоугольную;
  • перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Отдельной 3-кратной камеры больше не будет.

На первый взгляд такое решение выглядит как упрощение, однако причина может быть в развитии самих сенсоров. Современные 200-мегапиксельные камеры позволяют получать качественное изображение при цифровом кропе, поэтому 3-кратный зум сможет обеспечивать основная камера без отдельного модуля.

Ранее также появились слухи, что Galaxy S27 Ultra получит новый 200-мегапиксельный сенсор, обновленную сверхширокоугольную камеру и переработанный блок камер. В таком случае отказ от одного объектива может оказаться не шагом назад, а частью более масштабного обновления системы съемки.

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