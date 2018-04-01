В Корее уже можно заказать iPhone 9 и Samsung Galaxy S20

Необычная история приключилась с главными новинками этого квартала — iPhone 9 и Samsung Galaxy S20. Они еще не вышли, но их уже продают.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии вывесок (крупного!) магазина в Корее. Речь идёт о популярном корейском операторе Korea Telecom. Он уже предлагает всем желающим оформить предзаказ на iPhone 9 и Samsung Galaxy S20.

Ладно, с Galaxy S20 уже все понятно — презентация состоится на следующей неделе, производитель опубликовал официальные изображения смартфона, все характеристики давно раскрыты и прочее.

Но как крупный оператор может предлагать iPhone 9? Ведь этот смартфон пока официально Apple не подтверждала, его характеристики есть, но все может отличаться от реальных. Внешний вид этого айфона вообще загадка. Дизайнеры создали такое количество разных рендеров, что остановиться на каком-то одном трудно. К тому же, не факт что iPhone 9 будет так называться. В общем, чудеса.

Кстати, при заказе любой из этих новинок, бесплатно дают беспроводные наушники Galaxy Buds+ и AirPods соответственно. Стоимость смартфонов корейский магазин пока не установил.