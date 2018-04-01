В Корее уже можно заказать iPhone 9 и Samsung Galaxy S20
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

В Корее уже можно заказать iPhone 9 и Samsung Galaxy S20

Необычная история приключилась с главными новинками этого квартала — iPhone 9 и Samsung Galaxy S20. Они еще не вышли, но их уже продают.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии вывесок (крупного!) магазина в Корее. Речь идёт о популярном корейском операторе Korea Telecom. Он уже предлагает всем желающим оформить предзаказ на iPhone 9 и Samsung Galaxy S20.

Korea telecom

Ладно, с Galaxy S20 уже все понятно — презентация состоится на следующей неделе, производитель опубликовал официальные изображения смартфона, все характеристики давно раскрыты и прочее.

Korea Telecom

Но как крупный оператор может предлагать iPhone 9? Ведь этот смартфон пока официально Apple не подтверждала, его характеристики есть, но все может отличаться от реальных. Внешний вид этого айфона вообще загадка. Дизайнеры создали такое количество разных рендеров, что остановиться на каком-то одном трудно. К тому же, не факт что iPhone 9 будет так называться. В общем, чудеса.

Кстати, при заказе любой из этих новинок, бесплатно дают беспроводные наушники Galaxy Buds+ и AirPods соответственно. Стоимость смартфонов корейский магазин пока не установил.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить