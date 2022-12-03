В Китае сделали модификацию iMac и убрали «подбородок»

Компания по ремонту и модификаций устройств Io Technology показала, как может выглядеть iMac с одинаковыми рамками вокруг дисплея и без «подбородка». Вся начинка компьютера была спрятана в выступающую нижнюю часть на тыльной панели для ощущения тонкости устройства.

Для создания нового iMac специалисты разобрали оригинальное устройство, извлекли всю начинку и изготовили заднюю планку из анодированного алюминия.

Интересно, что разработчики позаботились об отводе тепла и сделали «яблочко» с подсветкой на задней стороне корпуса. Кроме того, появилась модификация в чёрной окраске.