Новости

В Китае сделали модификацию iMac и убрали «подбородок»

Компания по ремонту и модификаций устройств Io Technology показала, как может выглядеть iMac с одинаковыми рамками вокруг дисплея и без «подбородка». Вся начинка компьютера была спрятана в выступающую нижнюю часть на тыльной панели для ощущения тонкости устройства.

Для создания нового iMac специалисты разобрали оригинальное устройство, извлекли всю начинку и изготовили заднюю планку из анодированного алюминия.

Интересно, что разработчики позаботились об отводе тепла и сделали «яблочко» с подсветкой на задней стороне корпуса. Кроме того, появилась модификация в чёрной окраске.

Теги: 
Источник:
Bilibili
Подписывайтесь на The GEEK в Telegram

Последние посты

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии