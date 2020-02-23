В Китае представлен среднебюджетный Honor 30S

Honor представил в Китае бюджетный смартфонов Honor 30S. Он стал первым устройством компании на новом процессоре Kirin 820, предназначенный для среднебюджетных смартфонов.

Honor 30S получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400×1080 точек. Основная камера на 64 Мп, 8 Мп широкоугольная, 8 Мп с 3x зумом и 2 Мп для макро. Разрешением фронтальной камеры – 16 Мп.

Ёмкость батареи составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Также есть поддержка сетей пятого поколения, NFC и сканер на боковой грани.

Продажи в Китае начинаются с 7 апреля по цене 2399 юаней (около 27 000 рублей) за 8+128 ГБ и 2699 юаней (около 30 300 рублей) за 8+256 ГБ.