Ulefone выпустит «неубиваемый» смартфон на Android 10

Первый «неубиваемый» смартфон на платформе Android 10 может появиться в ближайшее время. Об этом сообщили представители Ulefone, которые готовятся представить модель Armor X7. В связи с этим событием и для привлечения еще большего внимания, был устроен конкурс.

Для участия в нем, пользователю необходимо на официальном сайте компании назвать наиболее интересные особенности этого девайса. После этого судебной комиссией будет выбран победитель, который и получит этот девайс. Кстати, Ulefone Armor X7 был анонсирован еще в начале этого года, но с того времени о нем не было ничего слышно. И вот сейчас начали появляться некоторые подробности о нем.

В число известных на сегодня характеристик входит чипсет MediaTek с четырьмя ядрами, 2 ГБ ОЗУ+16 ГБ ПЗУ. В качестве основной камеры используется 13-мегапиксельный модуль, фронтальная камера имеет разрешение 5 МП. Питается аппарат от аккумулятора, емкостью 4 000 мАч. Еще стоит отметить наличие модуля NFC, поддержку Google Pay, а также настраиваемую физическую клавишу.

Но самое интересное – это наличие американского военного стандарта защиты – MIL-STD-810G. Это означает, что аппарат можно опускать на глубину до 1,5 м на полчаса, а также «купать» в воде с высокой температурой и давлением. Что касается стоимости девайса, то она пока держится в секрете, но представители Ulefone уверяют, что она удивит пользователей.