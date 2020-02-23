Ulefone выпустит «неубиваемый» смартфон на Android 10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Ulefone выпустит «неубиваемый» смартфон на Android 10

Первый «неубиваемый» смартфон на платформе Android 10 может появиться в ближайшее время. Об этом сообщили представители Ulefone, которые готовятся представить модель Armor X7. В связи с этим событием и для привлечения еще большего внимания, был устроен конкурс.

2 5

Для участия в нем, пользователю необходимо на официальном сайте компании назвать наиболее интересные особенности этого девайса. После этого судебной комиссией будет выбран победитель, который и получит этот девайс. Кстати, Ulefone Armor X7 был анонсирован еще в начале этого года, но с того времени о нем не было ничего слышно. И вот сейчас начали появляться некоторые подробности о нем.

Armor X7

В число известных на сегодня характеристик входит чипсет MediaTek с четырьмя ядрами, 2 ГБ ОЗУ+16 ГБ ПЗУ. В качестве основной камеры используется 13-мегапиксельный модуль, фронтальная камера имеет разрешение 5 МП. Питается аппарат от аккумулятора, емкостью 4 000 мАч. Еще стоит отметить наличие модуля NFC, поддержку Google Pay, а также настраиваемую физическую клавишу.

Но самое интересное – это наличие американского военного стандарта защиты – MIL-STD-810G. Это означает, что аппарат можно опускать на глубину до 1,5 м на полчаса, а также «купать» в воде с высокой температурой и давлением. Что касается стоимости девайса, то она пока держится в секрете, но представители Ulefone уверяют, что она удивит пользователей.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить