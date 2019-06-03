Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50s получили Android 10

Смартфоны Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50s начали получать актуальную версию Android 10 с фирменной оболочкой OneUI 2.0. Интересно, но обновление должно было произойти только в апреле.

Стоит отметить, что апдейт доступен пока только для некоторых стран. Например, обновиться могут вьетнамские пользователи Galaxy A50s и индийские Galaxy A30. Это значит, что распространение скоро начнётся по всему миру.

Вместе с OneUI 2.0 на устройства пришло февральское обновление безопасности Android.