Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

Кто из нас не ждет обновления своего гаджета до Android 10? Многие производители постепенно обновляют свои устройства, это касается и Huawei. Не так давно EMUI 10, основанная на Android 10 появилась для пользователей из Китая. Сегодня же один из известных инсайдеров – М. Шарма заявил, что глобальная версия EMUI 10 уже доступна для обладателей четырех смартфонов Huawei. Это модели Honor 8X, Honor 10, Honor V10 и Huawei Nova 4.

Что касается инноваций, которые привносит новая версия операционной системы, то здесь стоит выделить новый дизайн, основанный на «журнальном» режиме с заголовками и колонками, а также полноэкранную жестовую систему управления.

Цветовая схема теперь более спокойная с переходом на палитру Morandi Palette. Всеми любимый темный режим усовершенствовали и сделали его более комфортным для работы и восприятия пользователем. Это же касается и режима Always-on Display, в котором теперь можно настраивать цветовые схемы и добавлять виджеты.