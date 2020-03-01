Google полностью отменила презентацию Android 10

К сожалению, пандемия коснулась всех сфер деятельности человека, даже рынок IT. Сейчас уже отменены практически все глобальные мероприятия, которые проводились ежегодно. Так, уже не состоялась Mobile World Congress 2020, Build 2020 от Microsoft также была отменена, это же произошло и с игровой выставкой E3, которая проводилась на протяжении 25 лет. Вероятнее всего, эта же участь ждет и Google I/O.

Об этом сообщают представители самой компании, которые выпустили заявление о том, что конференция разработчиков Google I/O не будет проводиться в этом году ни в каком формате. Да, сначала предполагалось провести ее в формате онлайн, но затем эта идея была отклонена. Но это не означает, что разработчики не будут знать о том, что происходит за кулисами Google.

Официальные представители компании объявили, что они продолжат делиться всеми новостями, касающимися разработчик ОС Android. Правда это все будет происходить через блоги разработчиков и форумы сообщества. Нам же остается только следить за новостями в непривычной печатной для нас форме.