В iPhone 14 появится сканер отпечатка в экране

В списке слухов о линейке iPhone 14 уже есть сообщения об отказе от «чёлки» и новых камерах. Теперь сообщается, что Apple вернёт в смартфоны сканер отпечатка пальца. У современных моделей есть только FaceID, но эта технология плохо работает в условиях ношения масок.

Как отмечается, в новых смартфонах ожидается появление современного сканера отпечатка. Судя по всему, этот вариант разблокировки будет работать параллельно с распознаванием лица. При этом новый сканер будет размещаться под поверхностью экрана, что неудивительно, ведь в новых смартфонах применяются экраны OLED.

Пока что точных данных на этот счёт нет, но, предположительно, компания действительно добавит сканер отпечатка в будущие смартфоны. Также им приписывают полный отказ от физических SIM-карт.