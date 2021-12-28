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Новости

Apple выпустит iPhone без физических SIM-карт

На днях в сети появились слухи, что начиная с iPhone 15 в смартфонах Apple не будет лотка для SIM-карт. А теперь инсайдеры сообщили, что Apple провела переговоры с крупными американскими операторами связи, посоветовав им подготовиться к выходу смартфонов только с eSIM — это произойдёт уже в сентябре 2022 года.

Если это правда, то отказ от лотка позволит освободить пространство внутри устройства, увеличить защиту рамки от воды и пыли, а также позволит отказаться от механизма извлечения и вставки лотка для SIM-карты, что сделает систему надёжнее.

Отметим, что ранее Apple удалила разъем для наушников, а также начала активно внедрять аксессуары для беспроводной зарядки MagSafe. Судя по всему, в перспективе может появиться смартфон вовсе без разъёмов и портов.

На данный момент все iPhone, начиная с iPhone X, могут использовать eSIM и физическую nanoSIM. Некоторые версии iPhone для Гонконга и материкового Китая имеют два физических слота. Однако, похоже, этому скоро придёт конец.

Источник:
GSM Arena
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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