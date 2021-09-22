В iPhone 13 Pro/Pro Max найден баг — разработчики в курсе

В России только-только начинают принимать предзаказы на iPhone 13, а западные пользователи уже жалуются на версии Pro и Pro Max. Как отмечается, смартфон автоматически переключается в режим макросъёмки, если человек приближается к тому или иному объекту.

При этом проблема состоит в том, что вручную этот режим отключить нельзя, а сам баг проявляется в фото и видеорежимах. В последнем случае можно использовать опцию «Заблокировать камеру».

В компании уже отметили, что знают о проблеме и выпустят обновление программного обеспечения. А ещё в Apple заявили, что «это не баг, а фича».

Судя по всему, проблема связана с использованием сверхширокоугольной камеры с автофокусом, которая есть только в «прошках».