Распаковку Samsung Galaxy S23 Ultra показали до анонса

Появилось видео с распаковкой флагманского Samsung Galaxy S23 Ultra в белом цвете. Представят серию смартфонов уже 1 февраля.

Спустя некоторое время, автор удалил видео — что вполне ожидаемо. За подобные «утечки» производитель может накладывать большие штрафы из-за нарушения эмбарго.

Всего будет три новинки: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Уже сейчас известны стартовые цены на устройства, их можно посмотреть тут.