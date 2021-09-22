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Новости

В России открыли предзаказ на iPhone 13

Сегодня на официальном сайте Apple можно оформить предварительный заказ нового iPhone 13. В «тринадцатую» серию вошли: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Компактный iPhone 13 mini и стандартный iPhone 13 доступны в синем, красном, розовом цветах, а также в черном и белом. Старшие версии с приставкой Pro – в графитовом, золотом, серебристом и небесно‑голубом цветах.

Стоимость новинок следующая:

iPhone 13 mini

  • 128 ГБ – 69 990 руб.
  • 256 ГБ – 79 990 руб.
  • 512 ГБ – 99 990 руб.

iPhone 13

  • 128 ГБ – 79 990 руб.
  • 256 ГБ – 89 990 руб.
  • 512 ГБ – 109 990 руб.

iPhone 13 Pro

  • 128 ГБ – 99 990 руб.
  • 256 ГБ – 109 990 руб.
  • 512 ГБ – 129 990 руб.
  • 1 ТБ – 149 990 руб.

iPhone 13 Pro Max

  • 128 ГБ – 109 990 руб.
  • 256 ГБ – 119 990 руб.
  • 512 ГБ – 139 990 руб.
  • 1 ТБ – 159 990 руб.

Особых отличий от прошлого поколения нет, скорее, это апгрейд железа, как это было с S-версиями айфонов.

Ранее стали известны объем аккумуляторов и оперативной памяти в iPhone 13, а так же рассказали, как можно заказать айфон из США.

Источник:
The GEEK

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