В iOS 27 нашли пять признаков, что Apple готовит складной iPhone

В первой бета-версии iOS 27 обнаружили как минимум пять подтверждений того, что Apple готовит складной iPhone. Скрытые в системе файлы нашёл исследователь M1Astra и поделился находкой с Bloomberg.

Первое и главное. В коде системы есть строки, прямо связанные с определением положения устройства. Один из внутренних механизмов называется foldState, а записи mechanicalAngleDegrees и angleDegrees указывают на то, что система умеет определять, насколько широко раскрыт экран вокруг шарнира.

Второе. Обновлённая сервисная утилита Apple, которую используют при ремонте дисплеев. В версии для iOS 27 она упоминает второй дисплей, второе защитное стекло и два дополнительных датчика освещённости. Это характерный набор именно для «книжного» складного смартфона с внешним и внутренним экранами.

Третье. В iOS 27 появились виджеты на весь экран. На обычном iPhone они занимают весь рабочий стол, а вот на складном крупный внутренний дисплей мог бы показывать несколько таких виджетов рядом.

Четвёртое. В macOS 27 Golden Gate доработали функцию iPhone Mirroring: теперь подключённый смартфон можно отображать в «планшетном» формате с изменением размера приложений. Bloomberg ранее сообщал, что поддержка iPad-подобных пропорций станет важной частью складного iPhone.

Пятое. Apple призвала разработчиков отказаться от приложений под конкретные устройства и фиксированную ориентацию экрана. Вместо этого нужно ориентироваться на «динамический диапазон размеров и соотношений сторон» — прямой намёк на адаптацию интерфейса под гибкие экраны.

Все эти признаки указывают на то, что Apple уже готовит iOS к работе со складным форм-фактором. По данным Bloomberg, складной iPhone представят в сентябре вместе с линейкой iPhone 18 Pro, а стартовая цена составит около $2000.

Ранее в сети появился макет складного iPhone.