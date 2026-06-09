В iOS 27 нашли пять признаков, что Apple готовит складной iPhone
Новости

В iOS 27 нашли пять признаков, что Apple готовит складной iPhone

Складной iPhone близко.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:12
В iOS 27 нашли пять признаков, что Apple готовит складной iPhone

В первой бета-версии iOS 27 обнаружили как минимум пять подтверждений того, что Apple готовит складной iPhone. Скрытые в системе файлы нашёл исследователь M1Astra и поделился находкой с Bloomberg.

Первое и главное. В коде системы есть строки, прямо связанные с определением положения устройства. Один из внутренних механизмов называется foldState, а записи mechanicalAngleDegrees и angleDegrees указывают на то, что система умеет определять, насколько широко раскрыт экран вокруг шарнира.

Второе. Обновлённая сервисная утилита Apple, которую используют при ремонте дисплеев. В версии для iOS 27 она упоминает второй дисплей, второе защитное стекло и два дополнительных датчика освещённости. Это характерный набор именно для «книжного» складного смартфона с внешним и внутренним экранами.

Третье. В iOS 27 появились виджеты на весь экран. На обычном iPhone они занимают весь рабочий стол, а вот на складном крупный внутренний дисплей мог бы показывать несколько таких виджетов рядом.

Четвёртое. В macOS 27 Golden Gate доработали функцию iPhone Mirroring: теперь подключённый смартфон можно отображать в «планшетном» формате с изменением размера приложений. Bloomberg ранее сообщал, что поддержка iPad-подобных пропорций станет важной частью складного iPhone.

Пятое. Apple призвала разработчиков отказаться от приложений под конкретные устройства и фиксированную ориентацию экрана. Вместо этого нужно ориентироваться на «динамический диапазон размеров и соотношений сторон» — прямой намёк на адаптацию интерфейса под гибкие экраны.

Все эти признаки указывают на то, что Apple уже готовит iOS к работе со складным форм-фактором. По данным Bloomberg, складной iPhone представят в сентябре вместе с линейкой iPhone 18 Pro, а стартовая цена составит около $2000.

Ранее в сети появился макет складного iPhone.

Обсудить

Главное по теме

Новости Apple показала iOS 27: ставка на стабильность и новая Siri на базе Gemini

Собрали всё самое важное.
Новости Маскот Apple из мема стал официальным мерчем на WWDC 2026 Новости Складной iPhone Ultra выйдет только в белом цвете

Похожие материалы

App Store Apple назвала причину удаления мессенджера MAX из App Store

Причина в санкциях.

 Apple iPhone 18 Pro получит более экономичный экран с улучшенным Always-On Display

По слухам, повысится энергоэффективность экрана и работа Always-On Display.

 Apple Apple может отказаться от расширения линейки Vision Pro

Компания может отложить развитие линейки Vision Pro и сосредоточиться на умных очках, которые проще сделать массовым продуктом.

 Apple iPhone Ultra может получить технологию, которую Apple разрабатывала 15 лет

Apple может впервые использовать технологию «жидкого металла» в складном iPhone Ultra.

Скидки и подборки

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

Roblox могут разблокировать в России после гарантий по защите детей Госдума приняла закон о штрафах для сайтов без российских способов авторизации Яндекс Дропс прошли проверку безопасности по стандартам OWASP «Билайн» открыл доступ к Netflix, ChatGPT и Brawl Stars без VPN Яндекс начал продажи Дропс — первых ИИ-наушников с Алисой AI Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры

  3. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  5. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  6. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры