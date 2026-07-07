Nothing представила бюджетный Phone (4b) с дизайном в стиле CMF
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Nothing представила бюджетный Phone (4b) с дизайном в стиле CMF

Модель получила OLED-экран 120 Гц, чип Snapdragon 6 Gen 4, две основные камеры и небольшой светодиодный блок Glyph Bar.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:15
Nothing представила бюджетный Phone (4b) с дизайном в стиле CMF

Nothing представила смартфон Phone (4b). Модель стала новым бюджетным устройством бренда и внешне ближе к линейке CMF, чем к старшим смартфонам Nothing.

Phone (4b) получил 6,77-дюймовый OLED-экран с разрешением 2344×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. За производительность отвечает Snapdragon 6 Gen 4.

Во всех версиях установлено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Объём накопителя составляет 128 или 256 ГБ, используется память UFS 2.2. При этом версия на 256 ГБ будет доступна только в Индии.

Смартфон получил две основные камеры: главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией и широкоугольную камеру на 8 Мп. Фронтальная камера — 16 Мп. Также заявлена возможность записывать видео одновременно с основной и фронтальной камер.

Phone (4b) оснащён аккумулятором на 5200 мА·ч, а в версии для Индии — на 6000 мА·ч. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт.

Из других характеристик: защита IP64, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC за пределами Индии и eSIM в версии для Японии. Смартфон работает на Android 16 с Nothing OS 4.1. Компания обещает три года обновлений Android и шесть лет патчей безопасности.

Nothing Phone (4b) выйдет в синем, чёрном и белом цветах по цене от 329 евро. В Индии также появится лимитированная красная версия.

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