В США нашли способ продавать подорожавшие iPhone: Apple запускает лизинг гаджетов

Apple планирует 28 июля запустить в США программу Apple Upgrade для покупки устройств по схеме, похожей на лизинг автомобиля. Финансовым партнёром выступит Klarna, сообщает Bloomberg.

Программа охватит большинство моделей iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Срок договора составит 24 месяца для iPhone и Apple Watch и 36 месяцев для iPad и Mac. Для оформления потребуется упрощённая проверка кредитной истории.

Пользователь сможет досрочно выкупить устройство, перейти на новую модель до окончания договора либо вернуть технику после завершения срока. Ежемесячные платежи должны быть ниже, чем по действующим программам финансирования Apple.

Запуск Apple Upgrade происходит на фоне подорожания техники компании. Apple уже повысила цены на большинство устройств из-за роста стоимости памяти и накопителей, связанного в том числе с высоким спросом со стороны ИИ-центров обработки данных. Лизинг должен сделать дорогие устройства доступнее в момент покупки и одновременно стимулировать более частое обновление техники.

Apple постепенно закроет набор новых участников в действующие программы рассрочки и iPhone Upgrade Program. При этом AppleCare+ в новый тариф не войдёт. Также программа не будет доступна для базового iPad, iPhone 16, Apple Watch SE, MacBook Neo, корпоративных и образовательных покупок.