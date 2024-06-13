В iOS 18 появилась запись и расшифровка звонков

Одним из самых важных и долгожданных нововведений для пользователей iPhone — запись телефонных звонков, которая появится осенью с официальным релизом iOS 18.

Участники разговора получат звуковое оповещение, что их диалог будет записан. По его завершению встроенный ИИ Apple Intelligence выдаст не только звуковую запись, но и текстовую расшифровку разговора. При желании можно будет сделать краткую выжимку с самой сутью.

В первое время расшифровка будет работать только с английским, французским, немецким, испанским и ещё с некоторыми языками. Поддержка русского языка, скорее всего, появится, но гораздо позже и, вероятно, произойдёт это в 2025 году.

Если не терпится опробовать iOS 18 сегодня, то можете воспользоваться нашей инструкцией. Главное помните, что баги и ошибки — норма для тестовых программ. Поэтому, если готовы с ними мириться, можно смело устанавливать.