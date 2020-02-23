В интернет-магазине Honor стартовали скидки

В официальной онлайн-магазине Honor стартовали специальные предложения со скидками и подарки. Акция под названием «Оставайтесь дома, оставайтесь на связи» продлится с 14 по 27.

В рамках специального предложения пользователи смогут приобрести смартфоны, ноутбуки и аксессуары HONOR со скидками до 5 000 рублей, а также получить носимые устройства в подарок.



Например, при покупке смартфона HONOR View 30 Pro в подарок пользователи получат смарт-часы HONOR MagicWatch 2. А ноутбуки серии HONOR MagicBook нового поколения можно будет приобрести со скидкой 5 000 рублей и подарком.

Ознакомиться со всеми условиями акции можно на странице официального интернет-магазина.